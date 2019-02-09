На КПП Лаворишкес обнаружены контрабандные сигареты

Таможенники шутят, говоря, что в тот день они столкнулись с тремя разными отношениями к перевозке контрабанды. На КПП на Шумском шоссе задержали водителя BMW, который вез в колесах довольно небольшое количество сигарет (4000 пачек). В Вильнюсе, на Эйшишкском шоссе, задержали грузовик, в котором без всякого прикрытия открыто везли 40 000 пачек сигарет. Грузовиком управлял гражданин Беларуси. А на КПП в Лаворишкес таможенники столкнулись с надежно закрытым тайником: в днище полуприцепа-рефрижератора обнаружили 40 000 пачек сигарет.

5 февраля, в 5 ч. утра на КПП Лаворишкес на тягаче Scania приехал гражданин Беларуси A.K. Он декларировал, что едет в Литву за грузом. Таможенники решили проверить его машину при помощи рентгена и выяснили, что в днище рефрижератора есть тайник.

Однако открыть его было нелегко. Таможенники благодарят за помощь пожарных-спасателей, которые помогли разобрать пол в полуприцепе. В тайнике обнаружили 40 000 белорусских сигарет NZ Gold и Minsk, общая их стоимость 127 000 евро.

В общей сложности 5 февраля была задержана контрабанда сигарет на сумму более 0,25 млн. евро.

Начато расследование. Водитель тягача A.K. был задержан на 3 месяца.