16 августа из Молетского района в больницу был доставлен пятилетний мальчик, лишившийся двух пальцев на ноге.
По предварительным данным, ребёнок (2014 г. р.), играя во дворе, упал, и по его ноге проехала газонокосилка.
Обстоятельства устанавливаются.
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