На границе с РФ литовские таможенники задержали контрабанду сигарет на 2 млн евро

Гражданин России С.М., находившийся за рулем грузовика Renault, въехавшего из России, декларировал на таможне, что везет груз пластиковых гранул для одного предприятия в Каунасском районе.
При проверке на мобильном рентгене возникли подозрения в том, что в грузовике находятся иные товары.
Когда пограничники открыли прицеп, то сразу увидели коробки от сигарет, их даже не пытались спрятать.
По предварительным данным, в грузовике находилось минимум 653 тыс. пачек российских сигарет New Line NL.
Водитель задержан на двое суток, Криминальная служба таможни начала досудебное расследование незаконного владения акцизными товарами.
"Сотрудники таможни уже с 2018 года фиксируют повышение активности контрабандистов сигаретами на границе Литвы с Калининградской областью", – говорится в сообщении.
По данным таможни, в 2017 году на границе Литвы с Россией задерживался 1% всех контрабандных сигарет, в 2018 году – 11%, а в этом году – 40%.
Ввозимая в Литву контрабанда сигарет часто маскируется под официальные грузы древесины или пластиковых изделий.
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