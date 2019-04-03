В целом обнаружено более 300 тыс. пачек белорусских сигарет. Некоторые были спрятаны под рыбными консервами, другие – в тайниках, оборудованных в панелях древесно-стружечных плит (ДСП), сообщила Криминальная служба таможни.

Гражданин России Н. С., въехавший в понедельник на пограничный контрольно-пропускной пункт в Мядининкай на грузовике DAF, декларировал таможенникам, что везет в Калининградскую область рыбные консервы, различные овощи - в целом почти 8 тонн.

Груз показался таможенникам подозрительным, поскольку этот же гражданин всего несколько дней назад вез из Калининграда через Литву в Россию практически идентичный груз.

При проверке на системе рентгена выяснилось, что в полу полуприцепа-морозильника оборудован тайник. Из него таможенники вытянули 26700 пачек белорусских сигарет "Минск", NZ Gold Compact и Credo.

Их стоимость с обязательными к уплате налогами превышает 80000 евро.

Второй грузовик Iveco, за рулем которого находился гражданин Беларуси И. Б. вез в Польшу груз ДСП, он был проверен на мобильной системе контроля на пропускном пункте в Шальчининкай.

Внутри ДСП были сделаны дырки, в которых оборудованы тайники. В них таможенники обнаружили около 270000 пачек белорусских сигарет NZ Gold, стоимостью около 800000 евро.

Оба водителя задержаны на двое суток, начаты досудебные расследование в связи с контрабандой.