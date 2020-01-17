В Вилкавишском районе Литвы, что у границы с Калининградской областью РФ, в четверг был уничтожен обнаруженный там артиллерийский снаряд.
© VSAT

Государственная служба охраны границы сообщила, что в деревне Станайчай, что всего в 400 метрах от границы с Россией, экскаваторщик, рывший мелиоративный канал, обнаружил снаряд в 9 утра.

Пограничники информировали о снаряде полицию, саперов и другие ведомства, был введен в действие план "Щит" (лит. Skydas).

На границе Литвы с Калининградской областью РФ уничтожен артиллерийский снаряд
© VSAT
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В Вильнюсе обнаружили снаряд, введен план "Щит"

Саперы установили, что обнаружен 150 миллиметровый снаряд времен Второй мировой войны, его было решено обезвредить на месте.

Пограничники также сообщили, что в прошлом году им пришлось 12 раз заниматься обезвреживанием снарядов, обнаруженных на контролируемой ими территории.

Семь взрывчатых устройств были обнаружены у границы с Россией, четыре - на границе с Беларусью, один раз обезвреживанием занимались и пограничники береговой охраны.

На границе Литвы с Калининградской областью РФ уничтожен артиллерийский снаряд

В Вилкавишском районе Литвы , что у границы с...

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