В понедельник полиция сообщила, что 14 октября после расследования криминальной разведки началось расследование, а в ходе спецоперации полиции, при сотрудничестве со Службой охраны государственной границы, на участке литовско-польской границы были задержаны двое лиц, которые на автомобиле Mercedes Benz ввезли в Литву большое количество наркотиков.
В результате задержания из легального оборота были изъяты 250 килограммов гашиша, стоимостью более двух миллионов евро.
Еще через несколько дней было задержано и подозреваемое в организации контрабанды лицо, скрывавшее свою преступную деятельность. Подозреваемые, используя пустоты автомобиля Mercedes Benz и незначительно изменив конструкцию, оборудовали специальные тайники большого объема, в которых нелегально провозили большие количества наркотических веществ.
В отношении всех трех подозреваемых применена самая строгая мера пресечения - арест.
Задержанных связывают с организованными преступными структурами Вильнюса и Каунаса. За упомянутые деяния Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет. Расследование контролируют прокуроры отдела расследования организованной преступности и коррупции Вильнюсской окружной прокуратуры.
В Висагинасе погибла выпавшая из окна женщина
22 октября в Висагинасе погибла женщина, которая выпала...
На границе Литвы и Польши задержана партия гашиша на 2 млн. евро (1)
Полиция Вильнюсского округа задержала на границе...
В Вильнюсе утонувшую в реке женщину искали с вертолета (8)
22 октябре в Вильнюсе вертолет пограничной службы искал...
В Зарасай группа молодых людей избила нетрезвого полицейского (14)
Во время конфликта в Зарасай пострадал нетрезвый...
TOP новостей
В выходные Литва переходит на зимнее время (6)
В конце этой недели, в воскресенье, Литва перейдет на...
Рост цен набирает обороты: что еще подорожает в Литве (88)
По данным статистического агентства Евросоюза Eurostat,...
Неизвестный ворвался в редакцию и ранил ножом замредактора "Эхо Москвы" (13)
Неизвестный ворвался в редакцию российской...
На этой неделе в Литве прогнозируют низкую температуру и мокрый снег (2)
На этой неделе погода в Литве будет быстро меняться....
Неприятность на заправке: за большое количество товаров не смогли заплатить банковской картой (3)
Группа иностранцев на заправке Circle K столкнулась с...