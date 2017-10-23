В понедельник полиция сообщила, что 14 октября после расследования криминальной разведки началось расследование, а в ходе спецоперации полиции, при сотрудничестве со Службой охраны государственной границы, на участке литовско-польской границы были задержаны двое лиц, которые на автомобиле Mercedes Benz ввезли в Литву большое количество наркотиков.

В результате задержания из легального оборота были изъяты 250 килограммов гашиша, стоимостью более двух миллионов евро.

Еще через несколько дней было задержано и подозреваемое в организации контрабанды лицо, скрывавшее свою преступную деятельность. Подозреваемые, используя пустоты автомобиля Mercedes Benz и незначительно изменив конструкцию, оборудовали специальные тайники большого объема, в которых нелегально провозили большие количества наркотических веществ.

В отношении всех трех подозреваемых применена самая строгая мера пресечения - арест.

Задержанных связывают с организованными преступными структурами Вильнюса и Каунаса. За упомянутые деяния Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет. Расследование контролируют прокуроры отдела расследования организованной преступности и коррупции Вильнюсской окружной прокуратуры.