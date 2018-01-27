На Эйшишкском шоссе столкнулись два автомобиля: трое пострадавших

Столкнулись автомобили Opel и Audi. Водитель последнего (она была в машине одна) была зажата, jąее из машины извлекли спасатели. Спасатели передали ее в руки врачей. Водитель получила тяжелые травмы.
В больницу увезли также водителя и пассажира (мать водителя) Opel.
По данным полиции, ДТП произошло, когда Opel выехал на встречную полосу. Автомобили столкнулись лоб в лоб.
Виновник ДТП был трезвым.
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