Из-за ДТП было частично закрыто движение.
В 15.14 ч. сообщили о локализации пожара. В ДТП погиб один человек.
После столкновения один из тягачей оказался на зеленой зоне. Движение было осложнено в обоих направлениях.
Департамент полиции рекомендовал объезжать этот участок через Барткушкис.
На дороге Вильнюс-Паневежис столкнулись и загорелись тягачи, погиб один человек
25 июня в 14.34 ч. поступило сообщение о том, что в деревне...
Паневежский медик нагло обманул больницу: лечил "мертвые души" и получал за это деньги (4)
Прокуратура запросила для медика-мошенника штраф в...
С возобновлением рейсов из Афин в Вильнюсе задержаны 5 нелегалов из Азии
В связи с возобновлением рейсов бюджетных...
В Вильнюсе полиция преследовала беглеца, который пытался уйти, переплыв реку (1)
24 июня вечером в Вильнюсе многочисленные наряды...
В карьере в Эстонии обнаружили утопленное животное с камнем на шее (2)
В карьере Айду в Ида-Вирумаа (Эстония) обнаружили...
TOP новостей
МВФ напомнил Литве о непроделанной работе: новые реформы и налоги укрепят государство (10)
Литва нуждается в структурных реформах в сфере...
Марюс Лауринавичюс: Кремль захватывает Балтию через местный бизнес Стасис Дайлидка: Это абсурд! (50)
Рынок литовских железных дорог подвергся...
Осталось меньше недели: решение о пенсионном накоплении надо принять прямо сейчас (2)
В последние дни июня жители Литвы должны определиться,...
Сейм Литвы не позволил привлечь Гражулиса к уголовной ответственности
Сейм Литвы не разрешил привлечь к уголовной...
Грядут перемены: Сейм Литвы дал зеленый свет Программе здравоохранения Кепяниса (1)
Во вторник Сейм Литвы обсудил основные принципы...