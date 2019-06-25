25 июня в 14.34 ч. поступило сообщение о том, что в деревне Катунишкяй (Ширвинтский район) на 40 км дороги A2 Вильнюс-Паневежис столкнулись два тягача с полуприцепами, один из них загорелся.
© DELFI / Andrius Ufartas

Из-за ДТП было частично закрыто движение.

В 15.14 ч. сообщили о локализации пожара. В ДТП погиб один человек.

После столкновения один из тягачей оказался на зеленой зоне. Движение было осложнено в обоих направлениях.

Департамент полиции рекомендовал объезжать этот участок через Барткушкис.

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На дороге Вильнюс-Паневежис столкнулись и загорелись тягачи, погиб один человек

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