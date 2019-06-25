На дороге Вильнюс-Паневежис столкнулись и загорелись тягачи, погиб один человек

Скопировать ссылку На дороге Вильнюс-Паневежис столкнулись и загорелись тягачи, погиб один человек

25 июня в 14.34 ч. поступило сообщение о том, что в деревне Катунишкяй (Ширвинтский район) на 40 км дороги A2 Вильнюс-Паневежис столкнулись два тягача с полуприцепами, один из них загорелся.