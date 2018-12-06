Водитель инженерного батальона им. Й.Вайткуса (1988 г.р.) получил травму головы, его увезли в Сантаришкес. Пассажир (1991 г.р.) - командующий 1 отряда саперов инженерного батальона им. Й.Вайткуса в ДТП не пострадал.