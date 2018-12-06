6 декабря, в 11.20 ч., в полицию сообщили о том, что в Вильнюсском районе, у деревни Ружишкяй, на дороге Вильнюс-Пабраде с дороги съехал и перевернулся военный внедорожник саперов Mitsubishi L200. Согласно источнику, из автомобиля вышли двое военных.
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Водитель инженерного батальона им. Й.Вайткуса (1988 г.р.) получил травму головы, его увезли в Сантаришкес. Пассажир (1991 г.р.) - командующий 1 отряда саперов инженерного батальона им. Й.Вайткуса в ДТП не пострадал.

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