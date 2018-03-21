На дороге Вильнюс-Каунас из-за ДТП образовались заторы

Полиция предупреждает, что 21 марта утром из-за скользкого дорожного покрытия на дороге Вильнюс-Каунас произошло несколько ДТП, образовались заторы, движение регулирует полиция.
Asociatyvi nuotr.
© Saulius Žiūra

В среду утром, около 7.40 ч., в Кайшядорском районе, на магистральной дороге A1, у поворота на Румшишкес, автомобиль Mercedes-Benz, которым управляла трезвая женщина (1992 г.р.), врезался в дорожные ограждение.

В 8.35 ч. на дороге A1 в Кайшядорском районе, в 5 км от в Кайшядориса, в сторону Каунаса, автомобиль Lexus врезался в ограждения.

В 8.54 ч. на дороге A1 на 70 км Вильнюс-Каунас, легковой автомобиль съехал с дороги в кювет.

По предварительным данным, все водители были трезвыми, пострадавших в ДТП не было. На дороге A1 формируются заторы, полиция регулирует движение.

Условия на дороге сложные. Полиция просит водителей выбирать не допустимую, а безопасную скорость.

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