Она сказала, что затор образовался от центра Вевиса в сторону Электренай и растянулся на 4 км.
"Движение было полностью остановлено, Рекомендуем ехать через Жебертонис", – сказала она.
ДТП зафиксировали в 13.37 ч. недалеко от Электренай, автомобиль Renault врезался в тягач с полуприцепом.
В ДТП пострадала женщина, ей потребовалась помощь врачей.
Читатели портала DELFI поделились фотографиями. DELFI благодарит их за фотографии!
На дороге Вильнюс-Каунас автомобиль врезался в грузовик, образовался затор
В пятницу после обеда на дороге Вильнюс-Каунас...
Полиция разыскивает подозреваемого в изнасиловании
Полиция обращается к обществу за помощью в поисках...
Недалеко от Вильнюсского аэропорта обнаружена авиационная бомба
Полиция информировала, что в Вильнюсе, недалеко от...
На окраине Вильнюса полиция за хранение наркотиков задержала 4 мужчин (3)
В Вильнюсском таборе полиция задержала четверых...
В Голландии задержан по ошибке выпущенный из Кибартай обвиненный в контрабанде колумбиец (3)
Освобожденный по ошибке из колонии в Кибартай...
TOP новостей
Отдыхающих в Паланге встречает полоса препятствий (20)
В прошлом году Паланга утопала в пыли, в этом году...
Ожелите после печального опыта: больше не буду сообщать в полицию о пьяном водителе (22)
Общественный деятель Нийоле Ожелите в фейсбуке...
Владимир Милов: Смысл существования российской власти будет сводиться к выживанию и самообороне от людей Специально для DELFI (81)
В России выстроена автократическая феодальная...
В День архивов откроют бывшие кабинеты сотрудников КГБ (103)
По случаю Международного дня архивов в Литве можно...
Скандал в Мажейкяй: специалист по защите прав детей явилась на опрос подростка пьяной (7)
7 июня, в 9.00 ч., на запланированный опрос подростка в...