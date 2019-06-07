В пятницу после обеда на дороге Вильнюс-Каунас автомобиль врезался в грузовик, образовался затор, сообщает BNS представитель Вильнюсской полиции Юлия Самороковская.
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Она сказала, что затор образовался от центра Вевиса в сторону Электренай и растянулся на 4 км.

"Движение было полностью остановлено, Рекомендуем ехать через Жебертонис", – сказала она.

ДТП зафиксировали в 13.37 ч. недалеко от Электренай, автомобиль Renault врезался в тягач с полуприцепом.

В ДТП пострадала женщина, ей потребовалась помощь врачей.

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