Водителей спасли подушки безопасности. Правда, молодой водитель Saab все же пострадал, но получил сравнительно несильные повреждения. Его автомобиль сильно побит. Водителя увезли в вильнюсскую больницу.
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