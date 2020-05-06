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На дороге Скуодас-Кретинга пограничники остановили трактор MTZ 82, которым управлял 10-летний ребенок. Владелец трактора - отец ребенка.
На дороге Скуодас-Кретинга пограничники остановили трактор, которым управлял ребенок
© VSAT

Инцидент произошел во вторник пограничники, возвращавшиеся с дежурства у границы с Латвией, заметили трактор MTZ 82. Пограничники обратили внимание на то, что в тракторе сидят двое детей.

Пограничники осторожно объехали MTZ 82 и остановили его.

Выяснилось, что трактором управлял 10-летний житель Скуодасского района. Рядом с ним сидел его младший брат.

Вскоре появился и отец детей. Дети на тракторе ехали на поле. Мальчиков и их отца пограничники передали в руки полиции.

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