На дороге Скуодас-Кретинга пограничники остановили трактор, которым управлял ребенок

Инцидент произошел во вторник пограничники, возвращавшиеся с дежурства у границы с Латвией, заметили трактор MTZ 82. Пограничники обратили внимание на то, что в тракторе сидят двое детей.
Пограничники осторожно объехали MTZ 82 и остановили его.
Выяснилось, что трактором управлял 10-летний житель Скуодасского района. Рядом с ним сидел его младший брат.
Вскоре появился и отец детей. Дети на тракторе ехали на поле. Мальчиков и их отца пограничники передали в руки полиции.
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