На дороге Скуодас-Кретинга пограничники остановили трактор, которым управлял ребенок

Инцидент произошел во вторник пограничники, возвращавшиеся с дежурства у границы с Латвией, заметили трактор MTZ 82. Пограничники обратили внимание на то, что в тракторе сидят двое детей.

Пограничники осторожно объехали MTZ 82 и остановили его.

Выяснилось, что трактором управлял 10-летний житель Скуодасского района. Рядом с ним сидел его младший брат.

Вскоре появился и отец детей. Дети на тракторе ехали на поле. Мальчиков и их отца пограничники передали в руки полиции.