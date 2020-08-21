aA
За последние два дня на этом участке дороги произошло второе серьезное ДТП. По Единому номеру помощи 112 21 августа, в 12 ч., сообщили о том, что с дороги съехал автомобиль, пишет Sekundė.
На дороге Паневежис-Рамигала снова произошло ДТП
© BNS foto

По предварительным данным, водитель Citroen не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В ДТП пострадал водитель.

Он был доставлен в Паневежскую больницу. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

В нескольких километрах от этого места в четверг утром произошло лобовое столкновение двух автомобилей - Hyundai и Renault. Погибли два человека, еще трое пострадали.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Sviatlana Cichanouskaja Tomas Venclova Aleksejus Navalnas

"Delfi Главное": Томас Венцлова о Беларуси, Андрюс Тапинас о "Пути свободы", Светлана Тихановская о вере в народ Новые "коронавирусные" решения и грабеж на почте (53)

Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...

Весть главы Минздрава недовольным масками в кафе: это на 40% снижает вероятность распространения вируса (22)

21 августа в Литве в силу вступило требование носить...

Svetlana Cichanouskaja Svetlana Cichanouskaja Svetlana Cichanouskaja

В Вильнюсе прошла пресс-конференция Тихановской: я верю в то, что руководство услышит свой народ  задержан провокатор (382)

В пятницу в Вильнюсе кандидат белорусской оппозиции...

МИД Литвы рекомендует воздержаться от поездок в Ирландию, Грецию, Польшу и Лихтенштейн (3)

МИД Литвы в пятницу обновил рекомендации по поездкам за...

Dovydo skulptūra su kauke

С пятницы в Литве действуют новые требования: на мероприятия только в масках (16)

С 21 августа вступает в силу новое требование - маски...

|Maža didelių žinių kaina