На дороге Паневежис-Рамигала снова произошло ДТП

По предварительным данным, водитель Citroen не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В ДТП пострадал водитель.

Он был доставлен в Паневежскую больницу. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

В нескольких километрах от этого места в четверг утром произошло лобовое столкновение двух автомобилей - Hyundai и Renault. Погибли два человека, еще трое пострадали.