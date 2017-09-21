На дороге Паланга-Кретинга перевернулся тягач, водитель доставлен в больницу

21 сентября в первой половине дня на дороге Паланга-Кретинга с дороги съехал и в деревья врезался тягач. Пожарные-спасатели сообщают, что мужчина получил серьезные травмы. Врачи диагностировали переломы костей. Пострадавший доставлен в больницу.