На дороге Паланга-Кретинга перевернулся тягач, водитель доставлен в больницу

21 сентября в первой половине дня на дороге Паланга-Кретинга с дороги съехал и в деревья врезался тягач. Пожарные-спасатели сообщают, что мужчина получил серьезные травмы. Врачи диагностировали переломы костей. Пострадавший доставлен в больницу.
© DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

ДТП произошло 21 сентября, в 10.56 ч.

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