9 января в полицию обратились несколько водителей, которые сообщили, что на участке дороги Алитус-садоводческое товарищество Dzūkija разбросаны металлические шипы, которые повредили резину нескольких автомобилей.
Полиция ищет виновника и призывает всех, кто что-либо знает об этом происшествии, звонить следователю Айдасу Какнявичюсу по номеру +370 700 65635, писать по эл. п. aidas.kaknevicius@policija.lt или звонить по номеру помощи 112.
На дороге около Алитуса неизвестные раскидали шипы
ГКП Алитусского круга начал расследование в связи с...
На границе Литвы с Калининградской областью РФ уничтожен артиллерийский снаряд
В Вилкавишском районе Литвы , что у границы с...
Поджог в центре Вильнюса: ищут подозреваемую (1)
В центре Вильнюса произошел пожар, полиция разыскивает...
Загадочное похищение ребенка: опросили десятки людей, но ребенка и его родителей не нашли (17)
15 января вечером на ноги подняли вильнюсскую полицию,...
Похищение ребенка в Вильнюсе: полиция просит о помощи, никто не заявлял о пропаже ребенка начато расследование (41)
15 января , в 19.15 ч., в полицию сообщили о похищении...
TOP новостей
Рана на теле Литвы: родители сутками не замечают исчезновения детей, не помнят их имен (40)
По данным Министерства внутренних дел (МВД) Литвы,...
Минобороны Литвы о призывнике из ЛГБТ-сообщества: если в документах - мужчина, исключений нет (40)
Портал DELFI накануне сообщал, что в списке призывников на...
Подозреваемые в деле Grigeo Klaipėda - бывший директор и двое работников
Прокуратура расширяет расследование, связанное со...
За шпионаж в пользу России клайпедчанин остается осужденным на 7 лет заключения (33)
В пятницу Литовский апелляционный суд (ЛАС) оставил в...
Вильнюсцы обеспокоены: уникальный район хотят превратить в "муравейник" (8)
Жверинас – один из самых привлекательных районов...