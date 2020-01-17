На дороге около Алитуса неизвестные раскидали шипы

9 января в полицию обратились несколько водителей, которые сообщили, что на участке дороги Алитус-садоводческое товарищество Dzūkija разбросаны металлические шипы, которые повредили резину нескольких автомобилей.

Полиция ищет виновника и призывает всех, кто что-либо знает об этом происшествии, звонить следователю Айдасу Какнявичюсу по номеру +370 700 65635, писать по эл. п. aidas.kaknevicius@policija.lt или звонить по номеру помощи 112.