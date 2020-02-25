На дороге Мариямполе-Сувалки столкнулись 5 тягачей

aA

Департамент полиции информирует, что 25 февраля, в 15.25 ч., в дер. Тракенай, на ул. Муйтинес, на дороге A5 Мариямполе-Сувалки произошло ДТП с участием 5 тягачей.