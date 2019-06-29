В Шяуляйском районе, на дороге Куршенай-Паланга, 29 июня утром столкнулись маршрутный автобус и автомобиль Nissan. Погиб водитель легкового авто, помощь врачей потребовалась 10 пострадавшим.
© Facebook, Pagalba vairuotojams Siauliuose

О ДТП сообщили в 7.37 ч. Сообщалось, что в старостве Куршенай, в деревне Пакумульшяй, столкнулся пассажирский автобус Volvo и легковой автомобиль Nissan Almera.

Когда приехала помощь, водитель (1972 г.р.) Nissan уже был мертв. Из обломков пострадавшего извлекли пожарные-спасатели.

7 пассажиров автобуса врачи осмотрели на месте и оказали им необходимую помощь. Еще троих пострадавших врачи увезли в больницу.

Всего в автобусе было 48 пассажиров. Очевидцы ДТП в социальных сетях рассказали, что Nissan перед столкновением бросало из стороны в сторону. Полиция выясняет причины ДТП.

После ДТП и легковушка и автобус съехали с дороги.

На дороге Куршенай-Паланга автомобиль столкнулся с автобусом: погиб один человек
© Facebook, Pagalba vairuotojams Siauliuose

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