На дороге Клайпеда-Вильнюс произошло ДТП. Столкнулись автомобили Opel Signum и Audi. Водители не могли выяснить, кто виноват, поэтому на место происшествия вызвали полицию. Полиция выслушала обе стороны, чтобы выяснить причину ДТП.
© DELFI / Lukas Bartkus

Авария произошла на дороге A1, недалеко от деревни Пикяляй.

Автомобилем Opel управлял водитель, у которого нет 2-летнего стажа. По предварительным данным, Opel перестраивался из полосы ускорения, когда в него врезался автомобиль Audi.

Повреждены оба автомобиля.

Полиция сообщила DELFI, что люди в ДТП не пострадали. В Opel ехали 5 человек. Они предположили, что, возможно, водитель Aud задремал за рулемs. По их словам, Audi съехала в полосу ускорения. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

На дороге Клайпеда-Вильнюс произошло ДТП: водитель заснул за рулем (2)

На дороге Клайпеда-Вильнюс произошло ДТП. Столкнулись...

Семейная драма в Алитусе: защищавшая мать девочка всадила нож в спину отца (20)

Между пьяными супругами в Алитусе произошел конфликт,...

Спасатели приехали спасать утопающего без фонарей и лодки (10)

28 июля вечером на озере Платяляй (Плунгеский район)...

В Вильнюсском районе произошло лобовое столкновение автомобилей  выясняются обстоятельства (7)

28 июля вечером на дороге Шальчининкай - Вильнюс...

У дельфинария в набережную врезалась моторная лодка, есть пострадавшие (4)

28 июля, в 14 ч. Центр координирования спасения на море...

TOP новостей

Karštis darbe

Жара наносит ущерб здоровью: врачи предлагают объявлять сиесту в Литве (3)

Говорят, что у природы нет плохой погоды, что бывает...

"Запрещать Достоевского - это, конечно, абсурд". Лауринас Кащюнас обещает стоять на страже инфобезопасности Литвы (31)

В Литве от первых лиц государства часто слышны слова о...

Ремонт NordBalt: Литве придется два месяца жить без дешевой электроэнергии из Скандинавских стран (14)

По причине ремонта электрокабеля NordBalt , проложенного...

Университеты таких специалистов не готовят: компания обучает их сама (18)

Новая производственная линия завода Neo Group кажется...

Почему паспорта граждан Литвы - одни из лучших на постсоветском пространстве? (33)

Лето - пора отпусков. DW сравнила паспорта граждан бывших...