Авария произошла на дороге A1, недалеко от деревни Пикяляй.
Автомобилем Opel управлял водитель, у которого нет 2-летнего стажа. По предварительным данным, Opel перестраивался из полосы ускорения, когда в него врезался автомобиль Audi.
Повреждены оба автомобиля.
Полиция сообщила DELFI, что люди в ДТП не пострадали. В Opel ехали 5 человек. Они предположили, что, возможно, водитель Aud задремал за рулемs. По их словам, Audi съехала в полосу ускорения. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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