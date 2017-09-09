9 сентября, в 13.20 ч. произошло ДТП на автомагистрали. На 85-м км дороги Клайпеда-Каунас водитель (1989 г.р.) Lexus врезался в грузовик DAF.
Виновник ДТП - гражданин России. Он признал, что заснул за рулем. В легковом автомобиле были еще два пассажира.
По предварительным данным, водитель Lexus врезался в заднюю часть грузовика DAF, выехал на разделительную полосу и несколько раз перевернулся.
Водитель грузовика из Юрбаркаса сказал, что после ДТП сразу остановился у обочины и бросился на помощь пострадавшим.
Врачи скорой помощи увезли в больницу трех человек. Молодая женщина получила серьезную травму руки, мужчина - травму позвоночника. Легковой автомобиль ремонту не подлежит.
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