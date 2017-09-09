9 сентября гражданин России стал виновником ДТП. На дороге Клайпеда-Каунас он врезался в грузовик. После столкновения автомобиль Lexus несколько раз перевернулся. Пострадали три человека, один получил очень серьезные травмы.
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9 сентября, в 13.20 ч. произошло ДТП на автомагистрали. На 85-м км дороги Клайпеда-Каунас водитель (1989 г.р.) Lexus врезался в грузовик DAF.

Виновник ДТП - гражданин России. Он признал, что заснул за рулем. В легковом автомобиле были еще два пассажира.

По предварительным данным, водитель Lexus врезался в заднюю часть грузовика DAF, выехал на разделительную полосу и несколько раз перевернулся.

Водитель грузовика из Юрбаркаса сказал, что после ДТП сразу остановился у обочины и бросился на помощь пострадавшим.

Врачи скорой помощи увезли в больницу трех человек. Молодая женщина получила серьезную травму руки, мужчина - травму позвоночника. Легковой автомобиль ремонту не подлежит.

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