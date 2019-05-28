На дороге Каунас-Клайпеда погиб мужчина

28 мая на дороге Каунас-Клайпеда погиб водитель. По предварительным данным, BMW сбил мужчину, который спешил на помощь пострадавшей женщине. Несчастный скончался на месте.

По данным специалиста Департамента пожарной безопасности и спасения Лауры Валаускене, в 10.23 ч. на дороге Каунас-Клайпеда, на границе Таурагского и Шилальского районов, с дороги съехал и перевернулся автомобиль BMW.

На помощь водителю этого авто поспешил пассажир (1972 г.р.) микроавтобуса. Он вышел из микроавтобуса и пошел в сторону пострадавшей женщины.

В это время на автомагистрали показался BMW, водитель которого не справился с управлением и сбил шедшего по обочине мужчину, а затем съехал с дороги.

Сбитый житель Тельшяй скончался на месте.

Пострадал и водитель (гражданин Великобритании) BMW, сбившего мужчину.Пострадавшего доставили в больницу.

Не исключено, что причина ДТП - скользкое дорожное покрытие.

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