На дороге Каунас-Клайпеда погиб мужчина

По данным специалиста Департамента пожарной безопасности и спасения Лауры Валаускене, в 10.23 ч. на дороге Каунас-Клайпеда, на границе Таурагского и Шилальского районов, с дороги съехал и перевернулся автомобиль BMW.
На помощь водителю этого авто поспешил пассажир (1972 г.р.) микроавтобуса. Он вышел из микроавтобуса и пошел в сторону пострадавшей женщины.
В это время на автомагистрали показался BMW, водитель которого не справился с управлением и сбил шедшего по обочине мужчину, а затем съехал с дороги.
Сбитый житель Тельшяй скончался на месте.
Пострадал и водитель (гражданин Великобритании) BMW, сбившего мужчину.Пострадавшего доставили в больницу.
Не исключено, что причина ДТП - скользкое дорожное покрытие.
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