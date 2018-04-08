На дороге Каунас-Клайпеда грузовик снес легковой автомобиль Volvo

Сообщение о столкновении поступило в 17.25 ч. На дороге A1 на 109-м км столкнулись грузовик и Volvo, которым управляла женщина.

По предварительным данным, опасность жизни пострадавшей не грозит. Пассажиров в легковом автомобиле не было.

Ведется расследование.