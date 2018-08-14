На дороге Каунас-Клайпеда – два ДТП, движение полностью парализовано

14 августа, в 9.43 ч., в Каунасе, на дороге A1, столкнулись Volkswagen Transporter и тягач DAF.

Пострадал водитель (1990 г.р.) VW Transporter, врачи увезли его в больницу. Водитель тягача (1971 г.р.) не пострадал.

Недалеко от этого места, на виадуке, ведущем к ул. Йонавос, столкнулись 4 тягача.

Сообщение о ДТП поступило в 10.44 ч.

Полиция информировала DELFI, что столкнулся тягач Volvo (водитель 1995 г.р.), тягач Volvo (водитель 1988 г.р.), тягач MAN (водитель 1958 г.р.) и тягач Iveco (водитель, 1961 г.р.).

Пострадал водитель (1995 г.р.) Volvo, его увезли в больницу.

Из-за этих ДТП движение от Каунаса в Клайпеду по дороге А1 полностью парализовано. Образовались огромные заторы.