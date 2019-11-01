В пятницу, в 11.44 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Укмергском районе, в Вепряй, на дороге Йонава-Укмерге, у деревни Пагележяй, во время обгона столкнулись автомобили Renault и Toyota.
По данным полиции, пострадали три человека, их увезли в больницу.
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