На дороге Йонава-Укмерге столкнулись автомобили: пострадали три человека

Скопировать ссылку На дороге Йонава-Укмерге столкнулись автомобили: пострадали три человека

В пятницу, в 11.44 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Укмергском районе, в Вепряй, на дороге Йонава-Укмерге, у деревни Пагележяй, во время обгона столкнулись автомобили Renault и Toyota.