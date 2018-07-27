Единый центр помощи (ЕЦП) сообщил, что на дороге A2, на отрезке от Майшягалы в сторону Вильнюса, у Науясодиса столкнулись автомобиль и мотоцикл. Автомобиль перевернулся, в нем были зажатые и пострадавшие люди.
Сообщение о несчастье поступило 26 июля, в 20.50 ч.
В ДТП пострадали ехавшие в Audi женщина и ребенок. Мотоциклист с места ДТП сбежал.
Выяснилось, что в автомобиль врезался мотоцикл. Мотоциклист встал, когда к нему на мотоцикле подъехал друг, он сел к нему и уехал. Ни тот ни другой даже не подумали о пострадавших и не вызвали помощь.
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