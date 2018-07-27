Сообщение о несчастье поступило 26 июля, в 20.50 ч.

В ДТП пострадали ехавшие в Audi женщина и ребенок. Мотоциклист с места ДТП сбежал.

Выяснилось, что в автомобиль врезался мотоцикл. Мотоциклист встал, когда к нему на мотоцикле подъехал друг, он сел к нему и уехал. Ни тот ни другой даже не подумали о пострадавших и не вызвали помощь.