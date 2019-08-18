Полицейское управление сообщило, что 17 августа около 19.42 на улице Смилтинес в Клайпеде было обнаружено тело мертвого (утонувшего) мужчины.
Saulėlydis Baltijos jūroje
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Его личность не установлена.

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