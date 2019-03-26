На белорусской границе у литовца нашли 130 кг гашиша и 10 кг "экстази" на 2,8 млн долларов

25 марта в пункте пропуска "Бигосово" (на границе с Латвией) витебские таможенники по сигналу коллег из МВД остановили грузовик под управлением 52-летнего гражданина Литвы.
По документам в машине перевозили "лекарственные средства" из Литвы на адрес фирмы в России. Грузовик отправили на сканер, а затем к осмотру подключили кинолога с собакой.
Тайник нашли в несущей балке, оборудованный под железнодорожным контейнером, где перемещался сам груз. Спустя 5 часов манипуляций с инструментами удалось найти и наркотики.
"В результате извлечено 140 брикетов с веществом темно-коричневого цвета и 4 пакета с прессованным веществом в виде таблеток (порядка 20 тысяч штук). Общий вес наркотиков составил более 140 кг", — рассказал начальник главного управления организации борьбы с контрабандой и посттаможенного контроля ГТК Эдуард Данилович.
Что касается таблеток, то это 10 кг психотропного вещества "экстази", уточняет МВД. "Белорусскими правоохранителями крупнее партии не изымалось", — отметили в ведомстве.
Общая стоимость изъятого на черном рынке оценивается в 2,8 млн долларов.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328−1 УК, за что грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Водитель задержан, разбирательство продолжается.
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