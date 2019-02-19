На белорусско-польской границе загорелась фура

Быстрая реакция сотрудников Брестской таможни позволила оперативно сбить пламя и потушить пожар. Когда большегруз загорелся, его водитель (гражданин Польши) проходил процедуру таможенного оформления.
«Таможенники обесточили автомобиль путем отсоединения силового аккумулятора от сети автомобиля, затушили возгорание огнетушителем до возвращения водителя автопоезда», - заявили в таможне.
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