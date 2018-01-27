Полиция сообщает, что в Мяркине, на башне обозрения было обнаружено тело мужчины. Выяснилось, что он покончил с собой. Мужчина приехал в Мяркине из Друскининкай.
© AFP/Scanpix

Сообщение о несчастье поступило в пятницу вечером. Сообщалось, что на башне обозрения обнаружено тело покончившего с собой мужчины (1985 г.р.).

Рядом с башней полиция обнаружила автомобиль покойного с документами, удостоверяющими личность.

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