Сообщение о несчастье поступило в пятницу вечером. Сообщалось, что на башне обозрения обнаружено тело покончившего с собой мужчины (1985 г.р.).

Рядом с башней полиция обнаружила автомобиль покойного с документами, удостоверяющими личность.