На автостраде VW Passat врезался в полицейский автомобиль

По данным представителя полиции Клайпедского округа Андромеды Грауслене, полицейские оформляли документы, поскольку на автостраде произошло ДТП.

Служебный автомобиль стоял со включенными огнями. Несмотря на это, в него врезался VW Passat. Удар был очень сильным. Если бы не заграждение, полицейский автомобиль оказался бы на встречной полосе.

Полицейских во время ДТП в машине не было. Однако пострадали водитель и пассажирка VW Passat. Их увезли в больницу.

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