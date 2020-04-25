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25 апреля, в 17 ч., на автостраде Клайпеда-Каунас, в 15 км от Клайпеды, в стоящий полицейский автомобиль врезался VW Passat.
На автостраде VW Passat врезался в полицейский автомобиль
© ReidasTV

По данным представителя полиции Клайпедского округа Андромеды Грауслене, полицейские оформляли документы, поскольку на автостраде произошло ДТП.

Служебный автомобиль стоял со включенными огнями. Несмотря на это, в него врезался VW Passat. Удар был очень сильным. Если бы не заграждение, полицейский автомобиль оказался бы на встречной полосе.

Полицейских во время ДТП в машине не было. Однако пострадали водитель и пассажирка VW Passat. Их увезли в больницу.

На автостраде VW Passat врезался в полицейский автомобиль
© ReidasTV
На автостраде VW Passat врезался в полицейский автомобиль
© Facebook

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