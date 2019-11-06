На автостраде столкнулись два тягача и автобус с детьми

По предварительным данным, водители были трезвыми. Травмы получил водитель одного из тягачей, его увезли в больницу. Дети во время ДТП не пострадали.

После столкновения тягачи снесли ограждения и оказались на встречной полосе. Оба тягача перевернулись. Один тягач вез бревна, они рассыпались по дороге.

Около 13.30 ч. полиция регулировала движение, поскольку автомобили ехали по одной полосе (в сторону Вильнюса и в сторону Клайпеды).