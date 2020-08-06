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6 августа на автостраде Вильнюс-Каунас, в Трайкайском районе, у поворота на Кариотишкес, сгорел грузовик.
На автостраде около озера Диджюлис сгорел грузовик
© DELFI

Водитель рассказал, что взорвалось правое переднее колесо, появились искры. Пока он тормозил, загорелась и кабина и грузовая часть (в ней была бетонная смесь).

Грузовик сгорел, водитель не пострадал, вовремя успел покинуть машину.

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