На автостраде Каунас-Клайпеда перевернулся тягач

15 сентября, в 12.42 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что на автостраде Каунас-Клайпеда, около деревни Ужкальню (Расейнский район) перевернулся тягач.
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На место выехали спасатели. Литовская дирекция автомобильных дорог в 13.08 ч. сообщила, что из-за устранения последствий ДТП на этом участке ограничено движение на 202 км дороги A1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда, у деревни Ужкальню (в направлении Клайпеды). Из-за сужения проезжей части формируется затор.

По предварительным данным, водитель тягача (1961 г.р.) получил несерьезные травмы. Тягач принадлежит компании, зарегистрированной в Кретингском районе.

ДТП произошло, когда тягач врезался в дорожное ограждение, после этого машина перевернулась.

Полиция регулирует движение.

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