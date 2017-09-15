На автостраде Каунас-Клайпеда перевернулся тягач

На место выехали спасатели. Литовская дирекция автомобильных дорог в 13.08 ч. сообщила, что из-за устранения последствий ДТП на этом участке ограничено движение на 202 км дороги A1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда, у деревни Ужкальню (в направлении Клайпеды). Из-за сужения проезжей части формируется затор.

По предварительным данным, водитель тягача (1961 г.р.) получил несерьезные травмы. Тягач принадлежит компании, зарегистрированной в Кретингском районе.

ДТП произошло, когда тягач врезался в дорожное ограждение, после этого машина перевернулась.

Полиция регулирует движение.