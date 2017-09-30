Грузовик направлялся в сторону Русне. В данный момент полиция пытается выяснить, почему он съехал на обочину, на момент поднялся в воздух и врезался в дерево.

Дрова из грузовика посыпались на дорогу и обочину.

Грузовик получил сильные повреждения, однако водитель выжил и к моменту приезда спасателей был в сознании. Он доставлен в больницу.

Полиция выясняет причины аварии.