Грузовик направлялся в сторону Русне. В данный момент полиция пытается выяснить, почему он съехал на обочину, на момент поднялся в воздух и врезался в дерево.
Дрова из грузовика посыпались на дорогу и обочину.
Грузовик получил сильные повреждения, однако водитель выжил и к моменту приезда спасателей был в сознании. Он доставлен в больницу.
Полиция выясняет причины аварии.
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