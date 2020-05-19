На автостраде грабители заблокировали автомобиль Jaguar и избили его водителя

Скопировать ссылку На автостраде грабители заблокировали автомобиль Jaguar и избили его водителя

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18 мая, в 15.50 ч., в Вильнюсскую больницу был доставлен мужчина (1965 г.р.). Он рассказал, что примерно в 13.30 ч., в Каунасском районе, около Бабтай, на 199-200 км магистрали Клайпеда-Каунас-Вильнюс в заднюю часть его автомобиля Jaguar врезался автомобиль Škoda, а спереди путь заблокировал автомобиль VW Passat.