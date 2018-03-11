Автомобиль был найден недалеко от дома номер 30 на ул. Шило.
На небольшом повороте дороги автомобиль съехал в сторону и врезался в дерево. Он проехал через снежный сугроб и потом врезался в еще одно дерево рядом с многоквартирным домом.
На место происшествия приехали врачи скорой помощи и констатировали, что водитель (1959 г.р.) мертв.
Предполагают, что у водителя случился инфаркт. На теле мужчины внешних следов повреждений необнаружено.
Пока точная причина смерти не ясна, ее установят судмедэксперты.
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