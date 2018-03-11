11 марта, в 9.18 ч. поступило сообщение о том, что на Антакальнисе, на ул. Шило вильнюсец заметил врезавшийся в дерево автомобиль Volkswagen Polo.
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Автомобиль был найден недалеко от дома номер 30 на ул. Шило.

На небольшом повороте дороги автомобиль съехал в сторону и врезался в дерево. Он проехал через снежный сугроб и потом врезался в еще одно дерево рядом с многоквартирным домом.

На место происшествия приехали врачи скорой помощи и констатировали, что водитель (1959 г.р.) мертв.

Предполагают, что у водителя случился инфаркт. На теле мужчины внешних следов повреждений необнаружено.

Пока точная причина смерти не ясна, ее установят судмедэксперты.

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