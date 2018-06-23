В субботу в 13:53 на телефонный номер 112 Единого центра помощи (ЕЦП) поступило сообщение, что на аэродроме Алексотас упал самолёт ЯК-52.

По сообщению ЕЦП, на место происшествия были высланы службы противопожарного спасения Каунасского уезда, проинформирована Каунасская скорая помощь.

В Департаменте противопожарной охраны и спасения BNS сообщили, что, по первичным данным, в самолёте находились два человека — мужчина и женщина. Прибывшие на место происшествия службы обнаружили, что мужчина, ходивший около самолёта, не был ранен. Травмированную женщину увезли медики.

Упавший самолёт не загорелся, однако из него вытекало топливо. Для ликвидации инцидента пожарные использовали сорбент.