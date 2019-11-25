Поврежденный столб может в любой момент упасть, поэтому, чтобы гарантировать безопасность жителей на части Исландского шоссе (от ул. Йонавос до ул. Ашигалё) было перекрыто движение. Движение возобновят, когда специалисты решат проблему.

В 10.40 ч. движение на этом участке было возобновлено.