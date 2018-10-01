В ночь на понедельник в Республиканской вильнюсской университетской больнице скончался мужчина. Причина смерти - отравление грибами.
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Он скончался в 2.50 ч. в отделении интенсивной терапии и токсикологии.

69-летний житель Швенченского района был доставлен в больницу 28 сентября.

"Он сказал, что на обед с соседом ел маринованные зеленушки. Сосед тоже был в больнице, но мы не знаем, как обстоят у него дела, он из Швенченского района", – BNS сказала заведующая токсикологического отделения Габия Лаубнер.

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Мужчине стало плохо через 5 часов после того как он пообедал. Но к врачам он обратился только через больше чем двое суток. Врачам не удалось спасти его жизни, поскольку диагностировали прогрессирующую печеночную недостаточность.

"Очень много случаев отравления грибами, сейчас еще несколько человек лежат в отделении", – сказала Лаубнер.

Этой осенью с симптомами отравления грибами в Республиканскую университетскую больницу обращаются по 3-4 человека в день. Врачи просят жителей при первых же признаках недомогания обращаться к специалистам и осторожно собирать грибы.

В сентябре от отравления грибами в Литве умерли два человека.

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