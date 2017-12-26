В понедельник ночью на ул.Княудишкю в Паневежисе мужчина повредил 28 автомобилей. На его пути кроме прочего к несчастью оказалась и автобусная остановка. Нетрезвый мужчина задержан.
© DELFI / Andrius Ufartas

Полиция сообщила, что в 5 часов утра было получено сообщение о том, что в автомобиле VW Passat выбито лобовое стекло и повреждена оконная рама. Ущерб - 200 евро.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили еще 27 автомобилей с выбитыми cтеклами, но не только: стекло оказалось выбитым и на остановке.

Подозреваемый (1999 года рождения) задержан. У жителя Паневежиса было установлено 1,11 промилле алкоголя.

Полиция расследует происшествие.

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