Полиция сообщила, что в 5 часов утра было получено сообщение о том, что в автомобиле VW Passat выбито лобовое стекло и повреждена оконная рама. Ущерб - 200 евро.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили еще 27 автомобилей с выбитыми cтеклами, но не только: стекло оказалось выбитым и на остановке.

Подозреваемый (1999 года рождения) задержан. У жителя Паневежиса было установлено 1,11 промилле алкоголя.

Полиция расследует происшествие.