Полиция сообщила, что в 5 часов утра было получено сообщение о том, что в автомобиле VW Passat выбито лобовое стекло и повреждена оконная рама. Ущерб - 200 евро.
В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили еще 27 автомобилей с выбитыми cтеклами, но не только: стекло оказалось выбитым и на остановке.
Подозреваемый (1999 года рождения) задержан. У жителя Паневежиса было установлено 1,11 промилле алкоголя.
Полиция расследует происшествие.
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