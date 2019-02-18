15 февраля сотрудники 2-го вильнюсского комиссариата проверяли полученную информацию о том, что на одном мероприятии будут люди, распространяющие наркотики.

На ул. Ешминимку в железнодорожном депо проходило мероприятие Grand Valentino Carnaval, которое было посвящено празднику любви и музыки. Информация подтвердилась, среди участников мероприятия были наркоторговцы.

Полицейских удивило поведение 29-летнего мужчины. Он подошел к непомеченному полицейскому автомобилю и предложил неуниформированным стражам порядка наркотики. Его пригласили сесть в автомобиль.

Мужчину доставили в комиссариат, где он выложил имевшиеся у него наркотики.

Нетрезвый подозреваемый (1,17 промилле) выложил семь пластиковых пакетов с порошком белого цвета, и еще один пакетик, который достал из кошелька.

Подозреваемого закрыли в КПЗ.

Около 2.30 ч. внимание полицейских привлекли два молодых человека. Их задержали и доставили в комиссариат. В носках одного из них (1998 г.р.) были три пакетика с порошком белого цвета (возможно, кокаином). У молодого человека были деньги – 113 евро.

Второй задержанный, 19-летний, за ремнем держал пакет с 23 таблетками. У него при себе было 845 евро. В его доме провели обыск и нашли 7 г "травки". Обоих подозреваемых закрыли в КПЗ.

Кроме того, полиция задержала еще одного молодого человека, который был в очень хорошем расположении духа. В комиссариате он сказал, что принял полтаблетки и потом покурил немного "травки".

Во время обыска у него нашли 2 г марихуаны и таблетку. Еще 2 г марихуаны полиция нашла у него дома. Подозреваемый задержан.