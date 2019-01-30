Мужчина получил огнестрельное ранение, полиция разыскивает подозреваемого

29 января, в 7.50 ч., в Вильнюсскую больницу обратился мужчина (1987 г.р.), который указал, что ночью, около 1 ч., в Вильнюсе, на ул. Юстинишкю, неизвестный мужчина стрелял в него из неустановленного оружия.
Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
Полиция ищет подозреваемого.
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