Мужчина получил огнестрельное ранение, полиция разыскивает подозреваемого

29 января, в 7.50 ч., в Вильнюсскую больницу обратился мужчина (1987 г.р.), который указал, что ночью, около 1 ч., в Вильнюсе, на ул. Юстинишкю, неизвестный мужчина стрелял в него из неустановленного оружия.

Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

Полиция ищет подозреваемого.