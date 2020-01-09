8 января в полицию позвонил охранник магазина, который сообщил, что в 21.50 ч. в магазин в Калварии, на ул. С.Даряус и С.Гирено пришел неизвестный и пытался вынести бутылку водки. Охранник пытался задержать мужчину, тогда тот укусил охранника за руку.
Вор с бутылкой водки сбежал. В 22.35 ч. полиция задержала подозреваемого (1988 г.р.), в организме которого было 2,39 промилле. Он закрыт в КПЗ.
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