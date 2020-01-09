Мужчина покусал охранника магазина и украл бутылку водки

8 января в полицию позвонил охранник магазина, который сообщил, что в 21.50 ч. в магазин в Калварии, на ул. С.Даряус и С.Гирено пришел неизвестный и пытался вынести бутылку водки. Охранник пытался задержать мужчину, тогда тот укусил охранника за руку.