15 июля, в 20.01 ч., житель (1978 г.р.) Скратишкяй (Биржайский район) сообщил, что, вернувшись домой, обнаружил на своем участке, избитого знакомого (1975 г.р.), который проживает в Биржай.
В больнице у пострадавшего диагностировали ушибы всего тела, сотрясение мозга, огнестрельные раны на обеих ногах и перелом левой ноги.
Мужчина обнаружил у себя во дворе избитого и раненого знакомого (2)
15 июля, в 20.01 ч., житель (1978 г.р.) Скратишкяй (Биржайский...
В центре Шяуляй потерявший управление Porsche выехал на тротуар (3)
Шяуляйская полиция в социальной сети Facebook поделилась...
В Вильнюсе лопнула труба с горячей водой, вода затопила улицу (11)
В Вильнюсе во время гидравлических испытаний на...
В Витебске обокрали народного мастера из Литвы (2)
Народный мастер из Литвы , приехавший со своими...
В Варене 15-летняя сообщила, что ее муж в коляске привез наркотики (9)
Полиция информировала, что полиция Варенского района...
TOP новостей
Науседа о написании польских фамилий: я не тот человек, который легко раздает обещания (11)
Президент Литвы Гитанас Науседа во время своего...
В Литве меняется порядок: не останется зеленых стрелок при красном сигнале светофора (26)
С 2020 года в Литве не останется зеленых стрелок,...
Паланга меняет свое лицо: сколько стоит комната, и какая зарплата у официантов (23)
Многие жители Литвы не представляют себе лето без...
Суд решил оставить Палецкиса под арестом (39)
Каунасский окружной суд (КОС) во вторник продлил еще на...