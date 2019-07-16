15 июля, в 20.01 ч., житель (1978 г.р.) Скратишкяй (Биржайский район) сообщил, что, вернувшись домой, обнаружил на своем участке, избитого знакомого (1975 г.р.), который проживает в Биржай.
© DELFI / Ainis Gurevičius

В больнице у пострадавшего диагностировали ушибы всего тела, сотрясение мозга, огнестрельные раны на обеих ногах и перелом левой ноги.

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