В ночь с пятницы на субботу, около полуночи, в Вильнюсе на улице Жальгирё, автомобиль сбил пешехода.
© DELFI / Erikas Skardžius

Несчастный случай произошёл недалеко от перекрёстка с улицей Кальварию. Три пешехода через улицу переходили не по пешеходному переходу (до которого было 30 метров). Двое улицу перешли успешно, а третий, немного отставший от остальных, был сбит автомобилем Subaru, которым управлял молодой человек.

Водитель говорит, что при приближении к перекрёстку пешехода не видел, он перед автомобилем оказался неожиданно. ВОдитель даже не сразу же остановил автомобиль. Subaru затормозил лишь у самого перекрёстка.

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