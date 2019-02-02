Несчастный случай произошёл недалеко от перекрёстка с улицей Кальварию. Три пешехода через улицу переходили не по пешеходному переходу (до которого было 30 метров). Двое улицу перешли успешно, а третий, немного отставший от остальных, был сбит автомобилем Subaru, которым управлял молодой человек.

Водитель говорит, что при приближении к перекрёстку пешехода не видел, он перед автомобилем оказался неожиданно. ВОдитель даже не сразу же остановил автомобиль. Subaru затормозил лишь у самого перекрёстка.

Сбитого мужчину на носилках медики скорой помощи скрочно доставили в больницу.