30 июня, после полуночи, в Алитусском районе мужчина (1956 г.р.) был в доме знакомой женщины. В это время в дом через окно проник сожитель женщины (1967 г.р.) и ножом ранил мужчину.
© DELFI / Audrius Solominas

Пострадавший доставлен в Алитусскую больницу.

Сожитель задержан и помещен в Алитусскую арестантскую.

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