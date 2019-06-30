30 июня, после полуночи, в Алитусском районе мужчина (1956 г.р.) был в доме знакомой женщины. В это время в дом через окно проник сожитель женщины (1967 г.р.) и ножом ранил мужчину.
Пострадавший доставлен в Алитусскую больницу.
Сожитель задержан и помещен в Алитусскую арестантскую.
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