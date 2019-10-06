5 октября в 15.58 мужчина (1985 г.р.) прибыл в Клайпедский полицейский комиссариат. Он предоставил спортивный рюкзак, в котором была емкость со 150 мл прозрачной жидкости, излучающей специфический запах, девятнадцать розовых таблеток и один сверток с коричневым веществом (предположительно, наркотическим).
Spaudos konferencija Kauno VPK
© DELFI / Rafael Achmedov

Мужчина объяснил, что должен был привезти рюкзак с содержимым в качестве посылки в Германию.

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