Мужчина не захотел быть наркокурьером: он доставил партию наркотиков в полицейский участок

Скопировать ссылку Мужчина не захотел быть наркокурьером: он доставил партию наркотиков в полицейский участок

5 октября в 15.58 мужчина (1985 г.р.) прибыл в Клайпедский полицейский комиссариат. Он предоставил спортивный рюкзак, в котором была емкость со 150 мл прозрачной жидкости, излучающей специфический запах, девятнадцать розовых таблеток и один сверток с коричневым веществом (предположительно, наркотическим).