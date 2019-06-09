Мужчина на пляже лишился штанов – украли вместе с кошельком, телефоном и документами

В субботу в полицию Клайпеды обратился 69-летний мужчина, который сообщил, что на пляже у него украли брюки.
Vyras deginasi
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Мужчина лишился штанов, в кармане которых был кошелёк с 220 евро, телефон Nokia и документы, на пляже рядом с 13-ой зоной спасателей.

Общий ущерб составил 285 евро.

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