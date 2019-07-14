13 июля, в 17.09 ч., в Мажейкяйском районе, у деревни Спурганай, на дороге Тиркшляй-Баленай, мотоцикл Harley Davidson, которым управлял мужчина 1962 г.р., выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем BMW.
Автомобилем BMW управляла женщина 1980 г.р.
Мотоциклист скончался по дороге в больницу.
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