Мотоцикл Harley Davidson врезался в автомобиль, погиб мотоциклист

13 июля, в 17.09 ч., в Мажейкяйском районе, у деревни Спурганай, на дороге Тиркшляй-Баленай, мотоцикл Harley Davidson, которым управлял мужчина 1962 г.р., выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем BMW.