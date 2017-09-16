В Шяуляй женщина, поверив в прибыльную инвестицию, лишилась всех сбережений. Представившийся брокером мужчина убедил ее, что инвестиция очень надежная. Но, получив деньги, «брокер» исчез.
К жительнице Шяуляй пришел мужчина и представился брокером. Он уговорил женщину прибыльно инвестировать деньги. Как позднее рассказала полиции женщина 1944 .р., с 10 октября 2016 г. до 9 сентября 2017 . у нее выманили 19 000 евро. Мужчина убедил ее, что все инвестирует в валютный рынок, золото, нефть.
Мужчина в сентябре уже был недоступен, поэтому женщина обратилась в правоохранительные органы. Происшествие расследуется.
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